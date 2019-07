Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga s'attaquent au bureau des légendes: le premier défie Roger Federer, le second Rafael Nadal, les deux joueurs les plus décorés en Grand Chelem de l'histoire, au troisième tour de Wimbledon samedi.

