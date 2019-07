Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Un attentat-suicide, revendiqué par les talibans, a tué au moins cinq personnes et en a blessé des dizaines d'autres dimanche dans l'est de l'Afghanistan, ont indiqué des responsables locaux, alors que des pourparlers de paix se tiennent au Qatar entre responsables américains et insurgés.

