Toujours au complet ! Les 176 coureurs du peloton ont pris mardi le départ de la 4e étape du Tour de France, à Reims, pour une étape de 213,5 kilomètres vers Nancy sans doute réservée aux sprinteurs.

Malgré plusieurs chutes lors des trois premières étapes, et notamment une inquiétude ayant plané jusqu'à la matinée concernant le Danois de l'équipe Deceuninck Kasper Asgreen, tombé lourdement la veille mais finalement au départ, il n'y a toujours eu aucun abandon sur le Tour au moment du départ, donné à 12h24 (10h24 GMT).

Soleil, douceur (21 degrés environ): la météo est sensiblement la même depuis le Grand Départ de Bruxelles. Le maillot jaune de Julian Alaphilippe, premier Français à le porter depuis 2014, brillera donc beaucoup au lendemain de la victoire en force du puncheur de Deceninck.

Celui-ci est en pole position pour le conserver: au contraire de la veille, c'est cette fois un parcours quasiment plat - sauf deux côtes de 4e catégorie - qui attend les coureurs en Champagne et en Lorraine, et donc probablement un sprint massif.

Le Néerlandais Dylan Groenewegen, pris dans une chute à Bruxelles lors de la première étape remportée par son coéquipier Mike Teunissen, l'Italien Elia Viviani, débordé dans ce final, et surtout l'Australien Caleb Ewan, très en jambes mais enfermé au mauvais moment le premier jour, seront revanchards dans la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, ville-étape pour la 18e fois.

Arrivée prévue vers 17h23 (15h23 GMT/moyenne calculée à 43 km/h).



