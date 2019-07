Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) s'est adjugé mercredi la 5e étape du Tour de France, dont le classement général reste dominé par le Français Julian Alaphilippe, à la veille de la première arrivée au sommet de l'édition 2019.

Au terme des 175,5 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, jalonnés de deux cols de 2e et autant de 3e catégorie, le maillot vert a devancé au sprint le Belge Wout Van Aert (Jumbo) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton).



