Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon, où il pourrait retrouver Nadal, en écartant mercredi le Japonais Kei Nishikori (7e) en quatre sets 4-6, 6-1, 6-4, 6-4, signant sa 100e victoire dans le tournoi anglais.

Le Suisse a abandonné un set en route. Mais c'est bien la seule petite imperfection de sa journée. Comme attendu, il se retrouve dans le dernier carré dans son jardin anglais, dans un tournoi qu'il a remporté à huit reprises.

A 37 ans, et 38 dans moins de deux semaines, il devient aussi le joueur le plus âgé à atteindre une demi-finale de Grand Chelem depuis Jimmy Connors en 1991 à l'US Open. En outre, aucun autre joueur n'a remporté autant de matches que lui à Wimbledon. Voilà pour les records.

Ce premier set abandonné face à Nishikori, qui restait sur une victoire face à lui lors du dernier Masters, a eu le mérite de forcer Federer à hausser son niveau de jeu. Ce qu'il a fait parfaitement. Impeccable au service, il a, coup après coup, amadoué le Japonais. Plus fort au fond du court, plus malin aussi, le N.3 mondial a délivré une copie sans faute ensuite.

"C'était difficile. Le début a été brutal", a reconnu Federer. "J'ai eu quelques opportunités au 1er set, mais il a été meilleur. Une fois à un set partout, ça été un match équilibré. Mais j'ai bien servi. C'était une bonne performance face à un tel contreur."

Le Suisse, en quête à Londres d'un 21e Grand Chelem, affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre l'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, et l'Américain Sam Querrey.



Par Isabelle LIGNER - © 2019 AFP