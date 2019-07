Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le Belge Dylan Teuns s'est adjugé jeudi à La Planche des Belles Filles la 6e étape du Tour de France, dont le classement général est désormais dominé par l'Italien Giulio Ciccone, 2e de l'étape.

Au terme de la première arrivée au sommet de cette 106e édition de la Grande Boucle, Teuns a devancé le nouveau leader de l'épreuve de 11 secondes et le Belge Xandro Meurisse d'1 minute et 5 secondes. Au classement général, Ciccone ravit le maillot jaune au Français Julian Alaphilippe pour six secondes.



Par Sophie PONS - © 2019 AFP