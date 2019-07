Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

L'Américaine Serena Williams, septuple lauréate à Wimbledon et qualifiée pour la finale contre Simona Halep, n'est plus qu'à une victoire du record de Margaret Court, détentrice de 24 tournois du Grand Chelem.

L'ancienne N.1 mondiale a rejoint jeudi la Roumaine (7e), grâce à sa victoire expéditive sur la Tchèque Barbora Strycova (54e), 6-1, 6-2.

Williams court après ce 24e sacre depuis janvier 2017 et sa victoire à l'Open d'Australie. Mais, il n'a eu de cesse de lui échapper.

Elle a d'abord mis sa carrière sur pause, donné naissance à son premier enfant en décembre 2017, puis repris sa raquette il y a un peu plus d'un an. L'Américaine est pourtant passée tout près de la légende à Londres puis à New York...

En finale à Wimbledon, elle n'avait pas pu lutter face à Angelique Kerber. En finale à l'US Open, elle avait été balayée par Naomi Osaka, montrant au passage son côté sombre en s'en prenant à l'arbitre.

Rien n'a vraiment fonctionné depuis lors et à 37 ans, la championne a été rattrapée par les pépins physiques. Ennuyée par un problème au genou droit, elle a ensuite enchaîné les contre-performances jusqu'à sortir au troisième tour de Roland-Garros aux mains de sa jeune compatriote Sofia Kenin.

Et puis Williams a refait surface... Elle a fait une pause entre Paris et Londres, soigné son genou, retrouvé la sérénité pour tout gagner sur le gazon du All England Club et devenir la plus vieille finaliste d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open.

- "J'aime mon métier" -

Si son quart de finale face à la battante Alison Riske n'a pas été simple, sa demi-finale a été limpide... Williams a été un cran au-dessus. Largement.

Bénéfice non négligeable à bientôt 38 ans, elle n'est restée que 59 minutes sur le court, idéal pour ne pas risquer d'abimer un genou récalcitrant.

Avec 28 coups gagnants et un service dominateur, l'Américaine n'a jamais été en danger face à Strycova. Mieux, elle a dégagé une impression de maîtrise phénoménale.

"Je me sens mieux qu'au début du tournoi, je m'améliore match après match", a réagi Williams à l'issue du match.

"J'aime ce que je fais et je me lève tous les matins pour être en forme. J'aime mon métier et je suis plutôt bonne à ce que je fais. J'aime ça", a-t-elle insisté.

En finale, elle retrouvera Simona Halep, une adversaire qu'elle a largement dominé dans le passé. La Roumaine ne s'est imposée qu'une fois en dix affrontements. C'était en 2014 aux Masters de fin d'année, un match sans grand enjeu. Les deux joueuses s'étaient retrouvées en finale... et l'Américaine avait été injouable (6-3, 6-0).



Par Sophie PONS - © 2019 AFP