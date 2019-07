Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Un supporter de l'Algérie qui a perdu le contrôle de son véhicule a fauché une famille jeudi soir à Montpellier, tuant la mère et blessant grièvement son bébé, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier.

Le supporter de 21 ans roulait "à vive allure" dans le quartier de la Mosson, selon la même source. Il a été placé en garde à vue.

La mère de famille circulait à pied avec son bébé d'un an et sa fille de 17 ans. Le bébé, polytraumatisé, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital, a ajouté une porte-parole de la sûreté départementale (DDSP) de l'Hérault.

Sa fille a été blessé légèrement à la cheville, a indiqué la même source.

"A l'heure actuelle nous essayons de déterminer les circonstances du drame", a ajouté la DDSP, indiquant qu'il y avait "beaucoup de monde dans les rues" jeudi soir après la victoire de l'Algérie en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN).



