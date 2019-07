Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

La cour d'assises de Palerme, en Sicile, a reconnu vendredi une erreur d'identité dans l'affaire d'un Erythréen accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafiquants de migrants.

En juin 2016, les autorités italiennes avaient annoncé l'arrestation au Soudan et l'extradition pour être jugé en Italie de Medhanie Yehdego Mered, soupçonné en particulier d'avoir affrété le bateau dont le naufrage avait fait plus de 366 morts le 3 octobre 2013 devant l'île de Lampedusa.

Mais très vite, les témoignages se sont multipliés pour affirmer que l'homme arrêté n'était pas Mered mais Medhanie Tesfamariam Berhe, un réfugié érythréen n'ayant qu'un prénom en commun avec l'homme recherché.

Après un long procès, la cour a reconnu que l'homme jugé était Behre et a ordonné sa libération.

Cependant, elle a assorti cette décision d'une condamnation à cinq ans de prison -- une peine couverte par sa détention préventive -- pour aide à l'immigration clandestine, en raison de contacts établis entre Behre et un passeur en Libye.

Le parquet avait requis 14 ans de réclusion.



