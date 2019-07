Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Formé à Monaco, passé par toutes les équipes de France des U16 aux Espoirs, dont il fut le capitaine, le défenseur central Abdou Diallo, recruté mardi pour 5 ans par le PSG, est aussi un produit estampillé Bundesliga, passé par Mayence et Dortmund.

Formé à Monaco, passé par toutes les équipes de France des U16 aux Espoirs, dont il fut le capitaine, le défenseur central Abdou Diallo, recruté mardi pour 5 ans par le PSG, est aussi un produit estampillé Bundesliga, passé par Mayence et Dortmund.



"C?est un grand honneur de m?engager dans un club aussi prestigieux", s'est félicité le joueur.

"Rejoindre aujourd?hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière", a-t-il estimé.

Selon les informations du magazine allemand Kicker, le Paris SG a versé 32 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter deux millions d'euros de bonus, pour s'attacher les services du joueur de 23 ans.

Avec l'arrivée de Diallo, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, ex-coach de Dortmund, dispose de cinq joueurs capables de jouer en défense centrale avec les Brésiliens Thiago Silva et Marquinhos, l'Allemand Thilo Kehrer et le Français Presnel Kimpembe.

Alors que la perle de l'Ajax Amsterdam, le défenseur Matthijs de Ligt, semble se diriger vers la Juventus, Diallo ressemble au plan B idéal pour le PSG à ce poste.

Sa venue à Paris ne faisait plus mystère depuis que son nom n'était pas apparu dans la liste des 26 joueurs du Borussia Dortmund qui se sont envolés lundi pour les Etats-Unis, où le club de la Ruhr disputera une série de matches amicaux.

Alors que Leonardo Jardim lui offrait trop peu de temps de jeu à son goût à Monaco, le joueur avait tenté l'expérience allemande, mettant d'abord les crampons à Mayence (2017-18).

C'est là que Dortmund l'a repéré, et a cassé sa tirelire pour l'attirer au Signal Iduna Park à l'été 2018 pour 28 millions d'euros, ce qui en faisait alors le défenseur le plus cher jamais acheté par le club.

- "Qualité de sa relance" -

Pendant son premier mois au Borussia, certains ont pensé que les recruteurs de Dortmund s'étaient trompés. Puis, après une période d'adaptation, Diallo a franchi un palier. "C'est normal, tout le monde a besoin de temps. Mais maintenant, il montre ce qu'il a dans le ventre", avait dit à l'hiver 2018 le responsable de l'effectif professionnel du club Sebastian Kehl, tout sourire.

Poussé par le coach Lucien Favre, le natif de Tours est ainsi devenu dès cette période un titulaire incontournable (28 matches de Bundesliga, 7 de Ligue des champions), généralement en défense centrale, même s'il a joué quelques matches comme latéral gauche, dont l'aller en Ligue des champions contre Monaco à l'automne 2018 (3-0).

Si les duels ne sont pas forcément sa spécialité, Diallo brille en revanche par son influence sur le jeu et par la qualité de sa relance et de ses passes.

Cet été, Diallo, capitaine des Espoirs, a manqué l'Euro de cette catégorie d'âge pour "une intervention chirurgicale non liée au sportif", comme l'avait déploré le sélectionneur Sylvain Ripoll.

Dans un entretien récent accordé au journal L'Equipe, le défenseur central estimait "avoir été droit et honnête" par rapport aux Espoirs, avec cette opération "prévue de longue date" selon lui.

Diallo est la 5e recrue estivale du PSG après Pablo Sarabia (ex-Séville FC, acheté entre 18 et 20 M EUR selon la presse), Ander Herrera (ex-Manchester United, libre), et deux joueurs de complément, Mitchel Bakker, 19 ans, défenseur néerlandais arrivé libre de l'Ajax Amsterdam et Marcin Bulka, portier polonais de 19 ans, arrivé libre en provenance de Chelsea, qui sera portier N.3.



Par Thomas WATKINS - © 2019 AFP