L'Etat a signé avec la société Hello Paris, filiale de Keolis et RATP Dev, le contrat de service public pour exploiter pendant 21 ans le futur train rapide CDG Express qui doit relier Paris à l'aéroport de Roissy en 20 minutes, a annoncé Matignon vendredi.

Le groupement constitué par Keolis (groupe SNCF) et RATP Dev avait été retenu en novembre dernier, au détriment de son concurrent Transdev (contrôlé par la Caisse des dépôts).

"Le contrat portera sur une durée de 21 ans, c?est-à-dire 15 ans d?exploitation effective en plus de la durée prévue pour assurer la mise en service du CDG Express programmée pour fin 2025", explique Matignon dans un communiqué, qui précise que la période précédant la mise en service "permettra notamment à l?exploitant d?acquérir les rames nécessaires au service auprès de l?entreprise Alstom".

"Après la conclusion du contrat de concession le 11 février 2019 permettant la réalisation des infrastructures ferroviaires et le démarrage des travaux, la signature du contrat de service public permet d?achever le montage contractuel du projet et d?engager l?ensemble des acteurs sur sa réalisation", précise Matignon.

Longue de 32 km, la liaison nouvelle doit relier la Gare de l'Est, dans le centre de Paris, au terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Elle comprend un raccordement en partie souterrain de 1 km dans Paris, et 7 km de voies nouvelles --parallèles aux voies du TGV-- de Mitry-Mory (Seine-et-Marne) à l'aéroport. Entre les deux, le CDG Express empruntera des voies existantes, parallèles à celles du RER B.

Cette liaison "est essentielle pour la compétitivité économique et touristique de la Région capitale et pour favoriser le report des déplacements de la route vers le rail", assure Matignon.



