Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi soir avoir "confisqué" un pétrolier britannique, le Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz.

Le bâtiment a été arraisonné par la force navale des Gardiens pour "non respect du code maritime international", "à la demande de l'Autorité portuaire et maritime de la province de l'Hormozgan", indique un communiqué sur Sepahnews, le site internet des Gardiens de la Révolution.

Le Stena Impero "a été amené jusqu'à la côte après sa saisie et remis à l'Autorité afin [que puissent commencer] la procédure légale et l'enquête", ajoutent les Gardiens, armée idéologique de la République islamique dans ce bref communiqué.

L'annonce de la saisie du Stena Impero survient quelques heures après que la Cour suprême de Gibraltar eut décidé de prolonger pour 30 jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1.

Le navire avait été arraisonné le 4 juillet par les autorités de Gibraltar, territoire situé à l'extrême sud de l'Espagne, qui le soupçonnaient de livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions de l'Union européennes contre Damas.

Téhéran a nie cette accusation et dénonce un acte de "piraterie" envers le navire chargé de 2,1 millions de barils de brut.

Mardi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei avait déclaré que l'Iran ne laisserait "pas cette malveillance sans réponse."

"Nous y répondrons au moment et à l'endroit opportuns", avait-t-il ajouté sans plus de précision.



Par Anne-Sophie THILL - © 2019 AFP