Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 56 minutes

Antoine Griezmann a déclaré lundi qu'il était impatient de débuter avec le FC Barcelone et que son coeur était désormais avec ses nouveaux coéquipiers, voulant tourner la page Atletico Madrid, son ancien club.

"Je me concentre sur mon intégration parmi les joueurs de Barcelone. Mon coeur est ici avec eux", a-t-il dit aux médias à Tokyo, où le Barça est actuellement en tournée.

Pour faire venir le champion du monde français, le Barça a payé sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Mais le club madrilène conteste ce montant et réclame un total de 200 millions d'euros.

Le club madrilène, qui compte saisir la Fifa, estime que l'accord entre le joueur et le club catalan a été conclu avant que la clause libératoire ne soit réduite de 200 à 120 millions d'euros, le 1er juillet dernier.

En attendant l'issue de ce litige entre les deux clubs espagnols, le Français s'est dit "très heureux de l'issue de son transfert", ajoutant qu'il avait "hâte de joueur le plus vite possible".

"Je souhaite bonne chance aux joueurs de l'Atletico. Je m'efforce de donner le meilleur de moi-même pour que le Barça obtienne de bons résultats", a-t-il encore indiqué.

Griezmann a exprimé sa gratitude pour le temps passé à l'Atlético et a rappelé sa relation étroite avec son entraîneur, Diego Simeone.

Barcelone affronte Chelsea mardi et le club japonais Vissel Kobe, qui compte dans ses rangs trois anciens Barcelonais, l'ancienne gloire Andres Iniesta, David Villa et Sergi Samper.



Par Joe Dyke - © 2019 AFP