Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le vote des conservateurs britanniques pour désigner le successeur de la Première ministre Theresa May s'achève lundi, avant l'annonce le lendemain des résultats, une course au pouvoir dont l'excentrique et controversé Boris Johnson, champion des pro-Brexit, est le grandissime favori.

