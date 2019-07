Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Décor d'Antiquité pour le départ de la 17e étape du Tour de France, donné mercredi à 12h41 (10h41 GMT): devant le Pont du Gard, le peloton a pris la route dans la chaleur, pour 200 kilomètres jusqu'à Gap, à la veille des Alpes.

Le thermomètre n'atteindra sans doute pas les 40 degrés dans la journée, mais il frôlait déjà les 36 degrés au moment du départ. A Gap, il fera moins chaud: à peine plus de trente degrés au moment de l'arrivée, avec même un faible risque de pluie.

En attendant, c'est le soleil qui a inondé le Pont du Gard dans la matinée, un cadre antique utilisé pour la première fois pour un départ d'étape sur le Tour. L'ambiance romaine se poursuivra car le peloton passera par l'amphithéâtre d'Orange et Vaison-la-Romaine.

Deux coureurs ont manqué le spectacle matinal, en plus du Danois Jakob Fulgsang, qui a abandonné mardi: le Néerlandais Cees Bol et l'Espagnol Luis Leon Sanchez sont non-partants.

Ils ne sont donc plus que 160 sur la route, emmenés par l'inlassable maillot jaune Julian Alaphilippe.

L'étape semble promise aux attaquants, à la veille de l'arrivée des coureurs dans les Alpes pour trois étapes terribles: le petit col de la Sentinelle (5,2 km à 5,4 %), situé à seulement 8,5 kilomètres de la ligne d'arrivée, semble être une rampe idéale pour fausser compagnie à ses camarades d'échappée.



