Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La nuit de mercredi de jeudi a "très probablement" été la plus chaude jamais mesurée en France, avec une température minimale moyenne de 21,4°C, devant les 21,3°C du 14 août 2003, selon Météo-France.

La nuit de mercredi de jeudi a "très probablement" été la plus chaude jamais mesurée en France, avec une température minimale moyenne de 21,4°C, devant les 21,3°C du 14 août 2003, selon Météo-France.



"La nuit passée est très probablement la plus chaude mesurée à l'échelle nationale", a indiqué à l'AFP le prévisionniste Olivier Proust, précisant que le record ne pourrait être validé qu'après 20H jeudi.

Le terme de "nuit la plus chaude" fait en réalité référence à la moyenne des températures minimales qui est calculée sur 24h, de 20h à 20h le lendemain.

"Il faudra donc attendre ce soir pour valider le record", a ajouté le prévisionniste.

De nombreuses villes ont battu leur record de température minimale la nuit dernière, avec par exemple 23,2°C à Lille (précédent record 22,5°C en 2015), 24,8°C à Toulouse (24,6°C le 23 juillet dernier), 25,4°C à Bordeaux-Mérignac (24,8°C le 23 juillet), 26,8°C à Bordeaux-Paulin (25°C en 2006), 24,4°C à Orly (23,5°C en 2003) et 24,8°C à Roissy CDG (égalité avec la veille).

Sans battre des records, d'autres villes ont vécu des nuits exceptionnellement chaudes, comme Paris (25°C à Paris-Montsouris, 3e nuit la plus chaude sur cette station, et 28,3 °C dans Paris intra-muros à la station de l'hôpital Lariboisière).

Le mercure n'est pas descendu sous les 25,2°C à Lyon-St-Exupéry, un peu en dessous du record établi la nuit précédente (25,3°C).



Par Deborah COLE - © 2019 AFP