Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté en solitaire la 18e étape du Tour de France, la première du triptyque alpestre de l'édition 2019, jeudi à Valloire.

Quintana, qui a placé une attaque décisive dans le Galibier et dont c'est la troisième victoire sur un Tour de France, a devancé le Français Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) au terme de cette étape de 208 km partie d'Embrun.



Par Julia PAVESI et EloÏse BAJOU - © 2019 AFP