Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Les corps de 62 migrants ont été repêchés vendredi en Libye après le naufrage la veille de leur embarcation au large de la ville de Khoms, "pire" tragédie en mer Méditerranée cette année selon l'ONU.

"Des unités dépendant du Croissant Rouge libyen sont parvenues à repêcher 62 corps de migrants", a dit à l'AFP Abdel Moneim Abou Sbeih, un responsable de cette organisation.

Le nombre de migrants présents à bord de l'embarcation ayant coulé dans la nuit de mercredi à jeudi demeure incertain, les chiffres fluctuant selon les sources.

Selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), quelque 145 personnes ont été secourues, tandis que 110 restent portées disparues au large de la Libye, pays plongé depuis 2011 dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices qui font la loi.

De son côté, la marine libyenne évoque 134 rescapés et 115 disparus. L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) en Libye estime pour sa part que près de 400 personnes se trouvaient à bord du bateau.

"Nous allons poursuivre les opérations pour récupérer les corps rejetés par la mer cette nuit et demain", a ajouté M. Sbeih, confirmant qu'il n'était pas possible de donner un chiffre total des victimes du naufrage.

Les autorités de Khoms, ville située à 120 km à l'ouest de Tripoli et d'où est partie l'embarcation, font face à des difficultés pour enterrer les corps récupérés, a confié une source dans la municipalité de cette ville.

Outre les "problèmes concernant les procédures juridiques", elles peinent à "trouver un endroit pour l'enterrement des victimes" de ce nouveau drame, qualifié par l'ONU de "pire" tragédie en mer Méditerranée cette année.

"Nous avons besoin de routes sûres et légales pour les migrants et les réfugiés. Tout migrant cherchant une vie meilleure mérite sécurité et dignité", a appelé sur Twitter le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, se disant "horrifié".

Le naufrage est un "terrible rappel" des risques pris par les migrants voulant quitter la Libye pour l'Europe, a affirmé vendredi la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini. "Chaque vie perdue est une de trop", a-t-elle insisté.

Avant ce naufrage, le Haut-Commissariat aux réfugiés et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée, devenue la voie maritime la plus meurtrière au monde.

- En "état de choc" -

D'après le porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kacem, l'embarcation était "en bois" et "a fait naufrage à moins de 5 milles marins de la côte selon les témoignages de rescapés".

Les migrants secourus sont pour la plupart des Erythréens, mais il y a parmi eux des Palestiniens et des Soudanais aussi, a-t-il dit, dans un communiqué.

Non loin de Khoms, une trentaine de personnes sauvées des eaux attendent en silence, sous un abri ouvert aux quatre vents au sol bétonné.

Pour la majorité Erythréens, ils ont raconté à l'AFP le déroulé du drame.

Moins de deux heures après leur départ mercredi soir, l'embarcation s'est remplie d'eau et le moteur s'est arrêté. "Nous sommes restés dans l'eau six à sept heures", a confié l'un des survivants, disant avoir vu près de 200 personnes périr, "des hommes, des femmes et des enfants."

"Un homme originaire du Soudan nous a dit avoir vu sa femme et ses enfants se noyer. Il était totalement désorienté et restait assis là, en état de choc", raconte de son côté Anne-Cecilia Kjaer, infirmière pour MSF, qui s'est rendue auprès des survivants du naufrage.

"Beaucoup d'enfants ne savaient pas nager et même ceux qui savaient ont succombé à l'épuisement", dit-elle.

- "Voyage horrible" -

Ce naufrage a été pour les victimes la dernière étape d'un "voyage horrible": avant de prendre la mer, "ils ont traversé le désert, ils ont été capturés par des trafiquants", a rappelé l'infirmière.

Selon des chiffres de l'OIM, au moins 5.200 personnes sont actuellement dans des centres de détention en Libye.

En dépit des risques que représente une traversée pour l'Europe, les migrants prennent la mer, préférant tenter leur chance plutôt que de rester en Libye, où ils sont soumis à des abus, extorsions et tortures, expliquent les ONG.

S'ils sont secourus en mer et ramenés en Libye, ils sont généralement d'abord accueillis par les ONG sur place qui leur offrent soins et nourriture, puis placés par les autorités libyennes dans des centres de détention, régulièrement décrits par les ONG comme des zones de non-droit.

"Ils risquent de disparaître sans laisser de trace dans un pays en guerre", s'inquiète Mme Kjaer.

Malgré des violences persistantes depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste un important point de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe.



Par Thomas URBAIN - © 2019 AFP