A deux mois de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande a encore du travail.

Malmenés, les Blacks ont concédé le nul face aux Sud-Africains 16-16, samedi chez eux à Wellington lors de la 2e journée de Rugby Championship, sur un essai sur le fil d'Herschel Jantjies.

Après le premier essai de Jack Goodhue pour les All Blacks (37e), les Sud-Africains, qui comptaient 7 points de débours dans la dernière minute, ont réussi à égaliser sur un essai d'Herschel Jantjies, présent à la retombée d'un coup de pied à suivre en hauteur, et une transformation du futur Montpelliérain Handre Pollard sur la sirène.

En difficulté en première période, les Blacks ont semblé encore en rodage, malgré un Beauden Barrett N.15 sur le papier mais qui a couvert les postes d?ouvreur et d'arrière avec brio.

Barrett a cependant dû laisser Richie Mo?unga buter en fin de rencontre, après un décevant 1 sur 3 dans ses tentatives de transformation de pénalités. Le nouvel ouvreur prodige de 25 ans a assuré, avec deux pénalités en fin de match pour permettre aux siens de prendre un avantage de sept points, insuffisant pour l'emporter.

Après leur courte victoire en Argentine 20-16 lors de la journée inaugurale, avec certes plusieurs doublures, les All Blacks semblent moins dominateurs qu?à l?accoutumée. Ils ont 56 jours pour se remettre sur pied, avant de retrouver les Sud-Africains en ouverture de leur Mondial-2019, le 21 septembre à Yokohama.

Dominés dans les rucks mais très solides en défense, les Springboks, dernière équipe à avoir fait tomber les Blacks en Nouvelle-Zélande, en septembre 2018 (36-34), ont bien résisté au réveil néo-zélandais dans le dernier quart d?heure et ont arraché un nul mérité.

Pour rappel, le Rugby Championship est réduit à trois journées cette année en raison de la Coupe du monde, qui aura lieu du 20 septembre au 2 novembre au Japon.

Lors de la 3e et dernière journée donc, le 10 août, la Nouvelle-Zélande ira affronter l?Australie à Perth, tandis que l?Afrique du Sud jouera face à l?Argentine à Salta.



