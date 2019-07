Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Direction Paris: les 155 coureurs du Tour de France ont pris le départ de la 21e et dernière étape, dimanche peu après 18 heures, à la sortie de Rambouillet (Yvelines), pour rallier sous quelques nuages inoffensifs le circuit final des Champs-Elysées.

Direction Paris: les 155 coureurs du Tour de France ont pris le départ de la 21e et dernière étape, dimanche peu après 18 heures, à la sortie de Rambouillet (Yvelines), pour rallier sous quelques nuages inoffensifs le circuit final des Champs-Elysées.



Le maillot jaune, le très jeune Egan Bernal (22 ans), sur le point de devenir le premier Colombien vainqueur de l'épreuve, était en première ligne à côté notamment de son prédécesseur en tête du classement, le Français Julian Alaphilippe.

En fin de matinée, le peloton avait quitté Val Thorens, site d'arrivée samedi de la dernière étape de montagne, pour rejoindre la région parisienne via un transfert aérien.

La 21e étape, qui est promise aux sprinteurs si la tradition est respectée, se court cette année sur 128 kilomètres.

Dans sa première partie, elle prend la forme d'un défilé festif, rendant hommage notamment aux différents lauréats et en priorité au maillot jaune.

La course s'anime à l'entrée dans la capitale, à mi-parcours, avant le passage devant le Sénat et à l'intérieur de la cour du Louvre, hommage rendu pour le centenaire du maillot jaune.

Le circuit final de 6,5 kilomètres est à parcourir huit fois avant l'arrivée jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l'Élysée.

Les deux derniers vainqueurs, le Norvégien Alexander Kristoff (2018) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (2017), postulent à un nouveau succès qui a toujours échappé jusqu'à présent au Slovaque Peter Sagan, en passe de battre le record des victoires au classement par points (sept fois maillot vert).



- © 2019 AFP