C'était inéluctable au regard des relations orageuses avec la direction du club: Vahid Halilhodzic doit claquer la porte du FC Nantes et être remplacé par Stéphane Ziani, à moins de dix jours de la reprise de la L1.

"Waldemar Kita (le président du FC Nantes, ndlr) a bien reçu une dizaine de propositions ces derniers jours mais concrètement il n'a pris aucun contact et se retrouve totalement démuni devant la démission de son coach", a indiqué une source proche de la direction à un correspondant de l'AFP.

L'entraîneur franco-bosnien, 67 ans, devrait quitter les Canaris vendredi à l'issue d'un match amical contre le Genoa au stade de La Beaujoire. D'après la même source, la direction du club aurait opté pour une solution interne afin de remplacer l'entraîneur alors que les Canaris iront défier Lille le 11 août pour la reprise du championnat. Ainsi, c'est Stéphane Ziani, 47 ans, ancien joueur du club et entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans, qui devrait prendre au pied levé lundi la place de "Coach Vahid".

Interrogée par l'AFP, la direction du club nantais n'a souhaité faire aucun commentaire.

Fin juin, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, avait pourtant conforté Vahid Halilhodzic comme entraîneur du club lors d'une conférence de presse où il avait également confirmé que le projet de vente était "définitivement terminé".

Arrivé en octobre 2018 pour succéder à Miguel Cardoso et relever une situation sportive mal engagée (19e; 12e place finale), le technicien franco-bosnien a depuis entretenu des relations conflictuelles et froides avec la famille Kita - le président et propriétaire, Waldemar, et Franck son fils, directeur-général.

- Friction sur le mercato -

Le conflit entre les deux parties remonte au dernier mercato hivernal et au transfert d'Emiliano Sala vers Cardiff avant que l'attaquant argentin ne décède dans un accident d'avion. Depuis cet événement tragique, les tensions ne se sont jamais véritablement apaisées entre les deux camps.

Et cet été, le technicien et son staff n'ont pas apprécié de rester sans nouvelle du propriétaire alors que l'on évoquait la vente du club au fonds d'investissement britannique (LFE Football Group Limited) et l'arrivée sur le banc de Sabri Lamouchi.

Vahid Halilhodzic n'a goûté que modérément la manière dont a été géré le recrutement pour lequel Waldemar Kita a décidé de faire cavalier seul, sans puiser dans la liste d'une cinquantaine de noms que son entraîneur lui avait préparée.

En outre, alors que Vahid Halilhodzic ne voulait pas entendre parler de la Belgique et du controversé Mogi Bayat, c'est pourtant bien l'agent franco-iranien, inculpé en Belgique pour des montages financiers frauduleux, qui s'est vu confier un mandat exclusif par la direction pour le recrutement.

Vahid Halilhodzic verrait également d'un mauvais oeil la faiblesse de son effectif où Diego Carlos n'a pas été remplacé véritablement en défense, où l'attaquant providentiel se fait attendre et où Valentin Rongier et sûrement Abdoulaye Touré devraient rejoindre d'autres cieux.

Nantes, qui avait terminé à la 12e place du classement de ligue 1 la saison dernière, s'apprête à débuter le nouvel exercice dans le flou.



