Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le pilote d'un bombardier d'eau a perdu la vie vendredi dans le crash de son appareil, à Générac, alors qu'il combattait les feux qui frappent cette commune du Gard, a annoncé la préfecture du département.

Le pilote d'un bombardier d'eau a perdu la vie vendredi dans le crash de son appareil, à Générac, alors qu'il combattait les feux qui frappent cette commune du Gard, a annoncé la préfecture du département.



"A 17H20, un pilote de Tracker de la Sécurité civile a perdu tragiquement la vie alors qu?il combattait courageusement l?incendie en cours", a déclaré dans un communiqué la préfecture du Gard, confirmant une information donnée à l'AFP de source proche du dossier. "Une enquête judiciaire est en cours, placée sous l?autorité du procureur de la république qui s?est déplacé sur les lieux", a ajouté la préfecture.

"Un Tracker de la Sécurité civile vient de s'écraser au sol, à Générac. Mes premières pensées vont à la famille et aux camarades de ce soldat du feu, engagés pour nous protéger, avec une infinie bravoure. Une immense tristesse nous étreint tous ce soir", a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

L'appareil qui s'est crashé était mobilisé sur les nouveaux feux qui frappent la commune gardoise de Générac, avec quelque 130 hectares brûlés depuis le départ de ces incendies, en début d'après-midi vendredi. Rien qu'entre 14H30 et 15H00, 8 à 10 départs de feu ont été constatés au sud de Nîmes, entre Saint-Gilles et Vauvert, a précisé à l'AFP le commandant Jacques Pagès, au PC de commandement de Générac.

Le premier incendie qui avait frappé Générac, mardi et mercredi, brûlant quelque 500 hectares, serait d'origine criminelle, avait déclaré le procureur de Nîmes Eric Maurel jeudi, parlant d'un "acte volontaire".



Par Julien BESSET - © 2019 AFP