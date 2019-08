Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Pakistan a annoncé mercredi qu'il expulsait l'ambassadeur indien à Islamabad et suspendait le commerce bilatéral avec l'Inde, deux jours après la révocation par New Delhi de l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et que le Pakistan revendique.

