Les derniers tirs de missiles par la Corée du Nord sont un "avertissement" à Washington et Séoul, qui mènent des manoeuvres militaires conjointes, selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, cité mercredi par l'agence d'Etat KCNA.

"Se félicitant du succès de ce tir de démonstration, Kim Jong Un a noté que cette action militaire était une occasion d'adresser un avertissement approprié en direction des manoeuvres militaires conjointes que mènent les Etats-Unis et la Corée du Sud", selon KCNA.

L'agence officielle a indiqué que M. Kim avait personnellement assisté à ce tir de missiles qui a eu lieu mardi. L'essai a permis de vérifier l'efficacité d'"un nouveau type de missiles tactiques guidés", a-t-elle précisé.

L'état-major interarmes des forces sud-coréennes a indiqué que la Corée du Nord avait tiré mardi deux projectiles "présumés être des missiles balistiques de courte portée" et qui se sont abattus en mer.

Ce dernier lancement a eu lieu après que les forces américaines et sud-coréennes ont commencé lundi des manoeuvres conjointes visant à tester la capacité de Séoul à avoir un contrôle opérationnel en temps de guerre.

Pyongyang avait prévenu que le lancement de ces manoeuvres compromettrait la reprise des négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur l'arsenal nucléaire de Pyongyang.

La Corée du Nord a toujours réprouvé ces manoeuvres conjointes régulières qu'elle considère comme une préparation pour une éventuelle invasion de son territoire.



