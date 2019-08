Six départements du centre-est restaient en vigilance orange pour les orages mercredi matin, Météo-France ayant levé son alerte pour 14 autres depuis mardi soir.

L'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Rhône sont encore sous surveillance après de gros orages et des pluies abondantes. Selon le dernier bulletin de prévision, l'Aveyron, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Tarn-et-Garonne ne sont plus concernés par l'alerte, déjà levée auparavant pour le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire-de-Belfort et la Haute-Saône, ainsi que le Lot.

A 08H00, "l'activité orageuse principale était centrée de la Haute-Loire, voire du nord de l'Ardèche, à l'Ain où circulent quelques cellules vigoureuses", avec de la grêle et des cumuls de pluie de l'ordre de 10 à 25 mm/heure, le vent soufflant en rafales jusqu'à 80 km/h.

D'autres orages assez forts circulent sur les Cévennes en direction du nord-Isère alors qu'ils ont diminué d'intensité dans le sud-ouest, selon la même source.



AFP