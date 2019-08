Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La saison passée du PSG, l'une des pires de l'ère QSI, a laissé des traces que le retour du directeur sportif Leonardo devra effacer.

Du cas Neymar à la gestion des gardiens, le Brésilien fait face à plusieurs chantiers.

. L'avenir de Neymar, en réfection

Cet été, il s'est blessé à nouveau en sélection, a retrouvé son club avec une semaine de retard et évoqué la "remontada" de Barcelone comme étant l'un de ses meilleurs souvenirs.

La série à rebondissements Neymar a encore agité la capitale, mais son dénouement serait proche: la superstar a fait connaître son envie de retrouver le Barça. "C'est clair pour tout le monde qu'il veut partir", a soufflé Leonardo dans Le Parisien.

Le dirigeant marche sur un fil. D'un côté, il doit obtenir une contrepartie à la démesure du prix payé par le PSG en 2017 (222 millions d'euros) et réfléchir à son éventuel remplaçant. De l'autre, il doit composer avec les états d'âme du joueur, tout en préservant l'unité du groupe et l'image du club.

Si Ney venait à rester, le travail serait long pour guérir les cicatrices d'un été agité, notamment vis-à-vis des supporters. Mais il sera rendu plus excitant par le talent hors normes du Brésilien.

. Les gardiens, en friche

C'est une question qui revient en boucle au PSG: qui sera le numéro 1 dans les cages? Après un an d'alternance entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, le retour de l'Italien à la Juventus plaide pour la promotion du Français comme titulaire permanent.

Le transfert de Kevin Trapp à Francfort va également dans ce sens. Sauf que le club doit lui trouver un remplaçant, et là, les questions ressurgissent: Leonardo doit-il trouver un N.1 aux qualités indiscutables, comme Gianluigi Donnarumma, évoqué par la presse? Ou un N.2 derrière Areola, qui n'a pas levé tous les doutes sur son niveau?

. La relation avec Tuchel, en construction

Le remplacement d'Antero Henrique par Leonardo n'a pas été suivi d'effet sur le banc: le dirigeant doit ainsi collaborer avec Thomas Tuchel, un entraîneur qu'il n'a pas choisi.

L'Allemand a été prolongé en mai d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2021, mais c'était avant la nomination de Leo - et ce n'est pas la garantie de rester longtemps. Antoine Kombouaré, limogé en décembre 2011 sur une décision du Brésilien malgré une première place en L1, peut en témoigner.

Après une première année mouvementée, marquée par l'humiliation en C1 contre Manchester United, l'ex de Dortmund n'a pas le droit à l'erreur. Pour le moment, la cohabitation se passe bien, renforcée par un mercato efficace et le Trophée des champions. Et en décembre?

. Une formation toute neuve

Derrière l'effectif pro, Leonardo doit également repenser toute la formation parisienne, qui a vécu bien des tremblements sur la fin de l'ère Henrique: départs de Thiago Motta, coach des U19, et de Bertrand Reuzeau, manager général du centre de formation, suppression de l'équipe réserve...

Le club a clarifié la situation dès début juillet en rendant publique la nouvelle organisation, qui a installé un duo pour diriger les moins de 19 ans composé de l'ancien Lyonnais Stéphane Roche et de la gloire du club Vincent Guérin. Reste à savoir comment cela fonctionnera.

. Un déménagement à surveiller

Pour le coup, c'est un chantier au sens propre du terme: le club a obtenu en juillet les autorisations pour construire son futur centre d'entraînement et de formation à Poissy (ouest de Paris), à dix minutes du Camp des loges où les grandes ambitions du club se heurtent aux locaux exiguës.

Des premiers coups de pelleteuse au printemps 2020 à l'ouverture prévue à l'été 2022, Leonardo devra superviser les avancements de ce projet qui doit accompagner le développement du club. C'est le chantier à tous les étages...



Par Joe JACKSON - © 2019 AFP