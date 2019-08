Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Dans la telenovela de l'été, c'est un épisode qui se termine bien pour Neymar: la plainte pour viol qui le visait a été classée sans suite au Brésil, vendredi.

Mais l'intrigue autour de son avenir sportif demeure.

"Je vais être sincère et je ne vais pas dire que je suis heureux, mais soulagé. La cicatrice va rester pour me rappeler à quel point l'être humain est capable de faire de bonnes choses, mais aussi des choses mauvaises!", a réagi le joueur vedette de 27 ans sur Instagram.

Plus tôt dans la journée, une juge de Sao Paulo a mis un terme à la procédure qui empoisonnait son image depuis début juin.

La magistrate Ana Paula Vieira de Moraes "a demandé le classement de l'affaire", a confirmé vendredi à l'AFP une porte-parole du tribunal, suivant les recommandations de la procureure Flavia Merlini qui avait déclaré, jeudi, que la plaignante n'avait pas présenté de preuves concluantes d'agression sexuelle.

Le 30 juillet, la police de Sao Paulo avait indiqué ne pas disposer "d'indices suffisants" pour engager des poursuites.

Aujourd'hui, le joueur savoure une "victoire". Mais à quel prix? Neymar a dû batailler pour prouver son innocence face aux accusations de viol de la jeune mannequin Najila Trindade Mendes de Sousa, pour des faits qui se seraient passés le 15 mai dans un hôtel parisien.

- "Mon monde s'est écroulé" -

Depuis début juin, sa défense a donné lieu à une succession d'images et déclarations chocs par médias interposés, entre l'interview de la plaignante sur la télé brésilienne à une heure de grande écoute, et l'audition par la police de "Ney", arrivé au commissariat avec des béquilles.

Le clash a laissé des traces, a concédé le joueur: "C'est un épisode de ma vie que je n'oublierai jamais pour de nombreuses raisons, la principale d'entre elles le +TORT+ qui m'a été causé, à ma famille et à toutes les personnes qui me connaissent vraiment", a-t-il réagi.

"Oui, mon monde s'est écroulé et je me suis retrouvé à terre. Mais comme dit une légende du ju-jitsu: +pour beaucoup de gens, être à terre, c'est la fin de tout, pour nous, c'est juste le début", a-t-il poursuivi.

"Que ce soit un nouveau départ, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui subissent ces fausses accusations et SURTOUT pour toute FEMME RÉELLEMENT victime (de viol)", a-t-il encore écrit.

Les secousses ont été telles qu'elles ont été ressenties jusque dans le domaine sportif. Les accusations de viol ont coïncidé avec l'explosion des rumeurs sur son mal-être au Paris SG et son désir de retourner à Barcelone.

Le club français, qui l'a attiré en 2017, a acté la volonté de départ de sa superstar, et lui cherche une porte de sortie. Mais la tâche est proportionnelle au talent du milieu offensif, le joueur le plus cher du monde (222 M EUR).

Le N.10, qui n'a joué aucune minute cette saison avec le PSG en raison d'une blessure à une cheville puis d'une suspension, doit retrouver les terrains dimanche contre Nîmes, lors de la reprise de la Ligue 1, mais des doutes entourent sa participation. La telenovela de l'été est encore loin de toucher à sa fin.



