Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Le président de la République Emmanuel Macron a promis une réponse "ferme, exemplaire et sans complaisance" aux incivilités et à la dégradation "du sens de l'Etat et de la nation", dans un message lu vendredi aux obsèques du maire de Signes (Var).

