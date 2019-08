Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Plus de deux millions de fidèles se sont rassemblés samedi sur le mont Arafat, près de La Mecque, pour une journée de prières et de recueillement qui représente le moment le plus intense du hajj, le grand pèlerinage musulman en Arabie saoudite.

