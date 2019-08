Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La superstar brésilienne Neymar, qui n'a pas caché son désir de quitter le Paris SG cet été, n'a pas été convoquée pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé samedi le directeur sportif Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions "plus avancées qu'avant". "Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord", a-t-il précisé. Barcelone et le Real Madrid sont les deux destinations évoquées pour Ney, le joueur le plus cher de la planète (222 M EUR).



Par Thomas CABRAL - © 2019 AFP