Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Marseille a entamé sa nouvelle saison comme il avait terminé la précédente: mal, par une défaite contre Reims (2-0), samedi lors de la 1re journée de L1, quand Saint-Etienne et Rennes, victorieux, ont été à la hauteur de leurs ambitions.

Le week-end se termine dimanche par l'entrée en lice du champion Paris contre Nîmes (21h00), et celle de son dauphin Lille, face à Nantes (15h00).

. Marseille, le faux-départ

L'état de grâce d'André Villas-Boas est déjà terminé. Arrivé cet été, l'entraîneur portugais doit agir dans l'urgence pour ranimer une équipe qui a étalé contre de solides Champenois, des lacunes vues la saison passée: cadres défaillants, charnière fragile, attaque peu menaçante avec Valère Germain en pointe...

Boulaye Dia (58) et Hyun-jun Suk (90) ont puni la performance indigente des Phocéens, qui ont subi la première bronca du Vélodrome. Ce revers pourrait renflammer le mercato marseillais, alors qu'AVB avait évoqué jeudi la possibilité de ne plus recruter d'ici le 2 septembre.

. Rennes et Saint-Etienne, la C3 roule

Pour les représentants français en Ligue Europa, ça part fort. Saint-Etienne menait déjà 2-0 à la 10e grâce à Romain Hamouma (5) et Jean-Eudes Aholou (10). La recrue en défense Harold Moukoudi et le gardien Stéphane Ruffier ont ensuite assuré la solidité de l'édifice stéphanois face aux poussées de Dijon (2-1).

Pour Rennes aussi, le feu est vert: grâce à sa recrue Jérémy Morel, auteur de son premier but en Championnat en quatre ans, et son gardien remplaçant Romain Salin, qui a arrêté le penalty d'Andy Delort, les Bretons ont empoché un succès précieux à Montpellier (1-0).

L'équipe de Julien Stéphan sera prête pour sa revanche face au Paris SG dimanche prochain, après la défaite lors du Trophée des champions, mais devra se passer de Flavien Tait, expulsé.

. Bordeaux cale, regrets pour Brest

Tête de pont du projet bordelais, le défenseur international Laurent Koscielny, arrivé mardi, a vu du banc sa nouvelle équipe prendre l'eau à Angers (3-1). Le coach Paulo Sousa doit s'impatienter de pouvoir aligner sa recrue, tant son arrière-garde a souffert face au SCO et son milieu Mathias Pereira Lage, buteur et passeur décisif.

Nice n'a pas eu l'allant des Angevins, mais a su donner autant de frissons à ses fans, en s'imposant au bout des arrêts de jeu grâce à son capitaine Dante (90+5), face à des Amiénois réduits à dix depuis la 27e.

Brest, tenu en échec par Toulouse (1-1), laissera lui des regrets. Les promus ont raté un penalty, par Gaëtan Charbonnier (84). Cinq minutes plus tard, le Grec Efthymios Koulouris égalisait pour leur rappeler que l'apprentissage de la Ligue 1 n'est jamais facile.



Par Thomas CABRAL - © 2019 AFP