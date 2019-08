Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Même en l'absence de la superstar Neymar, en instance de départ, le Paris SG a de quoi faire trembler la Ligue 1: Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria, buteurs, ont lancé le champion sur des bases élevées, dimanche contre Nîmes (3-0).

Il y a une vie au Parc des princes sans "Ney", souverain en disgrâce auprès des supporters qui ont déjà acté son départ. "Casse-toi", ont-ils écrit, en préambule de la révolution qui risque de bouleverser leur club aussi bien en coulisses que sur le terrain.

Mais les Ultras tiennent leur homme de la situation: le nouveau directeur sportif Leonardo, de retour cet été dans la capitale, dont le nom a été scandé par le virage Auteuil, et qui a été accueilli par une banderole de bienvenue.

Le dirigeant, en charge des négociations, a la lourde tâche de trouver une issue à ce dossier hors normes, à la démesure du joueur le plus cher de la planète, acheté 222 M EUR en 2017. C'est lui qui a annoncé, samedi, la mise sur le côté du N.10 pour le match face aux Crocos.

Côté terrain, l'entraîneur Thomas Tuchel doit trouver une manière de jouer sans les inspirations géniales du "Ney". Si Julian Draxler n'a pas été tranchant au milieu, le technicien allemand a constaté qu'il pouvait toujours compter sur Mbappé, Cavani et Di Maria.

Le prodige champion du monde a ouvert son compteur en Championnat, en reprenant une offrande Juan Bernat (57). L'Uruguayen avait, plus tôt, débloqué le match sur un penalty signalé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (24). L'Argentin, qui avait débuté sur le banc, a scellé la marque (70).

Les trois joueurs, qui verront leurs responsabilités croître avec le départ programmé de Neymar, ont idéalement lancé leur saison.

- Déjà leader -

Face au bloc discipliné des Gardois, le trident offensif a imposé sa marque. Après la "MCN" célébrée durant deux ans au Parc, il ne lui reste qu'à lui trouver un nouveau surnom.

Les supporters ont entonné un chant à la gloire de chacun des buteurs, comme la saison passée, car il reste des choses qui ne changent pas à Paris, malgré les tourments d'un été autour de Neymar et de Leonardo.

L'apport de Marquinhos fait partie de ces classiques. Le défenseur brésilien, reconverti milieu, a brillé dans l'entrejeu. C'est lui qui trouve Bernat d'une magnifique ouverture sur l'action du deuxième but.

A ses côtés, Marco Verratti a également été omniprésent. Il a également joué une chanson bien connue des abonnés du Parc, en prenant un carton jaune pour un tacle trop appuyé.

Une dernière habitude parisienne: la première place de Ligue 1, que le PSG partage avec Lyon, qui s'est imposé sur le même score à Monaco vendredi. La saison passée, le club avait passé 37 des 38 journées en tête. Mais, comme en 2018, les coéquipiers de Mbappé pourront-ils démarrer sur une série de 14 victoires consécutives?

La soirée aurait été parfaite sans la sortie sur blessure de Thilo Kehrer (70), qui pourrait rejoindre à l'infirmerie le milieu espagnol Ander Herrera, indisponible jusqu'en septembre. Jusqu'au titre, dont ils sont les très grand favoris, le chemin est encore long pour les Parisiens.



Par Yannick PASQUET - © 2019 AFP