"Restons gourmands": Jürgen Klopp, qui a mené Liverpool sur le toit de l'Europe, a faim de trophées avant d'affronter Chelsea, en quête de confiance, lors de la Supercoupe d'Europe, mercredi à Istanbul (21h00), un choc arbitré par la Française Stéphanie Frappart.

Fini les finales perdues. Après trois échecs européens, l'entraîneur allemand a vaincu la malédiction en remportant début juin sa première Ligue des champions, la 6e des Reds. "Ce n'est qu'un début" avait-il prévenu après ce succès, érigeant comme "objectif" le doublé en C1 le 30 mai prochain, à Istanbul.

La cité turque, si chère à Liverpool depuis le sacre mémorable en 2005 face à l'AC Milan, lui offre d'ores et déjà une mise en bouche, avec cette Supercoupe d'Europe face au vainqueur de la Ligue Europa et rival de Premier League, Chelsea.

"Gagner la Supercoupe c'est la preuve ultime. Si vous passez à côté de ce match, cela signifie que vous n'avez pas gagné la finale (de C1). C'est un gros match. Restons gourmands. C'est très important. Je n'ai aucun doute (sur notre motivation), mais il est clair que nous devons le faire", a exhorté Klopp.

S'il n'est pas rassasié, c'est parce qu'il a vu quelques mets lui passer sous le nez: le dernier championnat, remporté par Manchester City pour seulement un point après un mano a mano haletant, et le récent Community Shield, concédé aux tirs au but face aux mêmes Citizens.

- Sans Alisson -

Les équipiers de Mohamed Salah ont en revanche parfaitement débuté leur exercice 2019-2020 en Premier League avec une large victoire 4-1 face au promu Norwich vendredi dernier. Mais ce succès a été éclipsé par la blessure de leur gardien brésilien, Alisson Becker, touché à un mollet et absent pendant plusieurs semaines.

Côté Chelsea, c'est une autre absence, de taille, qui s'est fait sentir en ce début de saison. Celle de la pépite Eden Hazard, partie rejoindre le Real Madrid cet été.

Le Blues ont perdu une star, mais en ont retrouvé une sur le banc avec le retour comme entraîneur de leur ancien milieu de terrain emblématique, Frank Lampard (658 matches avec Chelsea), successeur de Maurizio Sarri, désormais à la Juventus.

Mais les débuts ont été cauchemardesques pour l'ancienne gloire, qui doit composer avec l'interdiction de recrutement qui frappe le club jusqu'à l'été 2020: une déroute 4-0 face à Manchester United à Old Trafford. "Nous savons que nous pouvons nous améliorer. Nous devons prendre nos responsabilités et aller de l'avant. Nous avons un trophée à disputer mercredi contre une bonne équipe et nous devons nous y préparer", a déclaré le capitaine des Blues Cesar Azpilicueta après la défaite de dimanche.

Des Reds affamés, des Blues revanchards et au milieu une troisième protagoniste: Stéphanie Frappart. La Française de 35 ans officiera comme arbitre centrale. Elle deviendra la première femme à diriger une rencontre masculine majeure et sera elle aussi au centre de toutes les attentions.



