Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

L'incendie qui ravage l'île espagnole de Grande Canarie était lundi hors de contrôle selon les autorités qui ont dû procéder à de nouvelles évacuations dans le centre de cette île touristique aux nombreux espaces protégés.

L'incendie "est au-delà de nos capacités d'extinction", a déclaré à la presse Federico Grillo, chef des services d'urgence de l'île, dans la nuit de dimanche à lundi.

Les flammes ont atteint 50 mètres de hauteur par endroits, empêchant les quelque 700 pompiers mobilisés de s'y attaquer, même à l'aide de moyens aériens.

"La situation est mauvaise, très mauvaise. Nous en avons pour deux jours" au moins, a reconnu Federico Grillo, évoquant les températures élevées, le vent et les pluies de cendres pouvant causer de nouveaux départs de feu.

Déclaré samedi dans la commune de Valleseco, au centre de l'île, l'incendie s'étendait lundi matin sur 3.400 hectares, ont annoncé les services d'urgence.

Plusieurs communes, dont la population totale atteint 8.000 habitants, ont été évacuées, ont-ils ajouté, sans pouvoir indiquer le nombre précis de personnes concernées. Aucune victime n'était à déplorer.

Des habitants ont par ailleurs été "confinés" dans un centre culturel à Artenara, une "mesure technique temporaire" selon les services d'urgence, les accès au village et les routes possibles d'évacuation étant pour l'heure trop dangereux à emprunter.

L'incendie s'étend sur une zone classée "réserve de biosphère" par l'Unesco pour ses paysages très divers comprenant entre autres des pinèdes. Il risquait de progresser vers la réserve d'Inagua, la zone la plus riche en biodiversité et la plus protégée, a précisé M. Grillo.

L'intérieur de Grande Canarie, comportant plusieurs zones protégées, est prisé des randonneurs mais le gros des touristes fréquente plutôt les plages. Le gouvernement régional a d'ailleurs tenu à souligner dans un communiqué que le tourisme n'était pas affecté par l'incendie car "aucun complexe touristique n'en ressent les effets".

Un autre incendie avait déjà parcouru 1.500 hectares à l'intérieur de l'île la semaine dernière, sans faire de blessés. Si celui-ci était maitrisé, les pompiers n'étaient pas parvenus à l'éteindre complètement lorsque le nouvel incendie s'est déclaré.

Les Canaries, archipel de sept îles dont Grande Canarie est la deuxième la plus fréquentée, ont accueilli l'an dernier 13,7 millions de touristes, en particulier britanniques et allemands.

L?Espagne, deuxième destination touristique mondiale, est touchée chaque été par de nombreux incendies de forêt du fait de son climat aride.



