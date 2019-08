Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Treize départements de l'est de la France, de la Loire à l'Alsace, étaient placés en vigilance orange dimanche soir par Météo-France en raison d'un épisode d'orages "violents" accompagnés de grêle et de rafales de vent qui n'occasionnaient pas de gros dégâts.

Dans son dernier bulletin publié à 22H00, le service de prévision a ajouté la Haute-Loire aux 12 départements déjà placés en alerte (Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort) jusqu'à lundi à 06H00.

"Les orages sont désormais bien développés, notamment sur la Loire, le Rhône et l'Ain où de nombreuses cellules orageuses ont déjà été observées. Ces orages s'accompagnent de fortes précipitations, de nombreux impacts de foudre et de fréquentes chutes de grêle", indique Météo-France.

La grêle et le vent ont occasionné des dégâts localement en début de soirée, sans gravité, selon les pompiers des différents départements concernés.

Dans le Rhône, plus de 80 interventions liées aux intempéries étaient recensées vers 21H30, principalement pour des toitures endommagées, avec des inondations de locaux par endroits. C'est le Beaujolais, dans le nord du département, qui a été le plus touché. Les automobilistes ont été confrontés aussi à un déluge de pluie en fin de journée au niveau du péage de l'autoroute A6 à Villefranche-sur-Saône.

En Bourgogne, les secours faisaient état d'une vingtaine d'interventions liées aux intempéries vers 21H00 mais "rien de bien méchant" selon eux comparé à des épisodes orageux récents ayant occasionné davantage de dégâts.

Dans l'est du pays, en début de soirée, les pompiers étaient intervenus à une quinzaine de reprises dans deux communes du Territoire de Belfort (Vétrigne et Offemont) "principalement pour des velux éclatés par la grêle" et des arbres tombés sur des lignes électriques.



