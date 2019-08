Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Manchester United n'a pas confirmé: après leur départ en fanfare, les "Red Devils" ont été tenus en échec par Wolverhampton (1-1), après notamment un penalty manqué de Paul Pogba, lundi en clôture de la 2e journée de Premier League.

Manchester United n'a pas confirmé: après leur départ en fanfare, les "Red Devils" ont été tenus en échec par Wolverhampton (1-1), après notamment un penalty manqué de Paul Pogba, lundi en clôture de la 2e journée de Premier League.



Vainqueurs 4-0 contre Chelsea lors de la première journée, les Mancuniens avaient fait forte impression. A Molineux, face à d'ambitieux "Wolves", les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont revenus sur terre.

S'ils ont dominé la première période, montrant de belles choses, ils ont beaucoup plus peiné dans le second acte. Les Mancuniens ont surtout manqué de précision, à l'image de ce penalty raté par Pogba ou encore de cette passe trop appuyée d'Aaron Wan-Bissaka pour Jesse Lingard, manquée de quelques centimètres.

Reste que ce match nul, chez un Wolverhampton qui veut bousculer le "Big Six" établi, demeure un résultat correct pour un Manchester United en pleine reconstruction.

La rencontre aura en tout cas permis à Anthony Martial d'inscrire son cinquantième but depuis ses débuts chez les "Red Devils", en septembre 2015.

Marcus Rashford a lancé le Français, à nouveau aligné en pointe. Parti entre deux défenseurs, l'ancien Monégasque a frappé en force dans la lucarne au premier poteau pour ouvrir la marque (27e).

Mais à force de pousser, les Wolves ont égalisé grâce à une superbe réalisation de Ruben Neves. Le Portugais a envoyé une frappe enroulée de l'extérieur de la surface, juste sous la barre de David De Gea (55e).

Si les débats ont ensuite été équilibrés, les "Red Devils" pourront regretter leur déplacement: Pogba a provoqué un penalty, a réussi à obtenir le droit de le tirer lui-même après un moment de discussion avec ses coéqupiers... mais le champion du monde n'est pas parvenu à le convertir.

Il a choisi de tirer en force, mais Rui Patricio est parti du bon côté (68e). Rashford, lui, avait réussi le sien contre Chelsea.



Par Alain JEAN-ROBERT - © 2019 AFP