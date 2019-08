Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Dix migrants ont sauté mardi du bateau de l'ONG espagnole Open Arms pour tenter de rallier à la nage l'île italienne de Lampedusa toute proche alors qu'une nouvelle solution va être proposée par Madrid face à "l'urgence humanitaire".

Dix migrants ont sauté mardi du bateau de l'ONG espagnole Open Arms pour tenter de rallier à la nage l'île italienne de Lampedusa toute proche alors qu'une nouvelle solution va être proposée par Madrid face à "l'urgence humanitaire".



Un premier homme a sauté en début de journée, a indiqué l'ONG sur son compte Twitter en diffusant une vidéo.

"Il est possible qu'il ait été débarqué (à Lampedusa par les garde-côtes italiens) mais nous n'avons pas de confirmation officielle", a expliqué une porte-parole d'Open Arms à l'AFP.

Quelques heures plus tard, "neuf personnes se sont jetées à l'eau pour tenter désespérément d'atteindre la côte de Lampedusa (...) La situation est hors de contrôle", a ajouté l'ONG dans un autre tweet.

Ces neuf personnes, dont certaines ne portaient pas de gilets de sauvetage, ont pu être secourues et se trouvaient vers 12H00 (10H00 GMT) "à bord du bateau des garde-côtes italiens", selon la porte-parole de l'organisation espagnole.

Certains des migrants à bord de l'Open Arms y sont depuis 19 jours, égalant ainsi le record des migrants secourus par le SeaWatch3 fin décembre avant leur débarquement à Malte le 9 janvier dernier.

Face au refus de Rome de faire débarquer les migrants de l'Open Arms à Lampedusa malgré l'accord de six pays européens pour les accueillir, Madrid a fini par proposer dimanche au bateau de rejoindre Algésiras, dans l'extrême sud de l'Espagne, ce que l'ONG a jugé "absolument irréalisable".

Le gouvernement espagnol a ensuite proposé les Baléares, plus proches mais toujours distantes d'un millier de kilomètres de Lampedusa, une idée jugée "totalement incompréhensible" par Open Arms en raison des trois jours de mer nécessaires pour rallier l'archipel espagnol.

La ministre espagnole de la Défense Margarita Robles a assuré mardi que Madrid allait faire une nouvelle proposition "dans les heures qui viennent" pour résoudre cette "urgence humanitaire", sans donner de précisions.

Elle a de nouveau dénoncé l'attitude du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini "qui a montré que les vies humaines ne lui importent pas".

"La fermeté est l'unique façon d'éviter à l'Italie de redevenir le camp de réfugiés de l'Europe, comme le démontre encore ces heures-ci le bateau de l'ONG espagnole des faux malades et des faux mineurs", a martelé pour sa part M. Salvini sur Twitter.



Par Delil Souleiman - © 2019 AFP