Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La Russie a lancé jeudi pour la première fois dans l'espace un robot humanoïde, Fedor, pour un séjour dans la Station spatiale internationale (ISS) qui doit servir de tests avant des missions plus risquées et plus lointaines.

La Russie a lancé jeudi pour la première fois dans l'espace un robot humanoïde, Fedor, pour un séjour dans la Station spatiale internationale (ISS) qui doit servir de tests avant des missions plus risquées et plus lointaines.