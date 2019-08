Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Après son impressionnante victoire de la première journée contre Augsbourg (5-1), Dortmund a peiné mais s'est de nouveau imposé vendredi soir 3-1 à Cologne pour son deuxième match de Bundeliga et consolide sa première place.

Cologne a ouvert le score par Dominick Drexler (29e) et a longtemps cru pouvoir réaliser l'exploit, face à un Borussia sans inspiration.

Mais Jadon Sancho (70e), Achraf Hakimi (86e) et Paco Alcacer (90e+4) ont retourné la situation en fin de match.

Leipzig, deuxième, reçoit Francfort dimanche et le Bayern, qui n'a qu'un point après son nul inaugural (2-2 contre Hertha Berlin) se déplace à Schalke samedi.



