Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après son impressionnante victoire de la première journée contre Augsbourg (5-1), Dortmund a peiné mais s'est de nouveau imposé en patron vendredi soir 3-1 à Cologne pour son deuxième match de Bundesliga, et renforce sa première place.

Après son impressionnante victoire de la première journée contre Augsbourg (5-1), Dortmund a peiné mais s'est de nouveau imposé en patron vendredi soir 3-1 à Cologne pour son deuxième match de Bundesliga, et renforce sa première place.



Cologne a ouvert le score par Dominick Drexler (29e) et a longtemps cru pouvoir réaliser l'exploit, face à un Borussia sans inspiration. Mais le coach Lucien Favre a réussi un coaching gagnant, et Jadon Sancho (70e), Achraf Hakimi (86e) et Paco Alcacer (90+4) ont retourné la situation en fin de match.

"Ca n'a pas été un match facile, on le savait en venant ici, mais nous avons montré du caractère et nos buts parlent en notre faveur", a déclaré Julian Brandt, le milieu international allemand du Borussia Dortmund.

Leipzig, deuxième avec trois points, reçoit Francfort dimanche. Cinq autres équipes compte trois points.

Ce départ en fanfare de Dortmund met évidemment la pression sur le Bayern, qui a raté son entrée en concédant un nul à domicile contre le Hertha Berlin (2-2) lors de la première journée, et qui devra négocier samedi un déplacement périlleux à Schalke (18h30).

Pour ce deuxième match du championnat, Dortmund avait récupéré son gardien titulaire Roman Bürki, blessé au tibia pendant la préparation. Pour le reste, Favre avait appliqué l'adage: "on ne change pas une équipe qui gagne".

- Parfum d'exploit -

Mais les vainqueurs d'Augsbourg ont eu un mal fou à entrer dans le match. En première période, le Borussia n'a jamais réussi à se montrer dangereux. La seule occasion, et le seul tir cadré, des "Borussen" a été un coup franc direct de Marco Reus, superbement détourné par le gardien Timo Horn.

Et c'est Cologne, le promu, qui s'est montré beaucoup plus déterminé dans le jeu, remportant quasiment 75% des duels avant la pause. La volonté des Rhénans a été récompensée à la 29e minute: Dominick Drexler, au deuxième poteau, a repris victorieusement de la tête un corner tiré de la droite.

Au retour des vestiaires, Dortmund n'a pas été plus inspiré, et Cologne, pour son premier match en première division à domicile après son année de purgatoire en D2, a commencé à sentir le parfum de l'exploit.

Mais Lucien Favre a réagi à l'heure de jeu, en procédant à un changement tactique et en faisant entrer deux joueurs: Julian Brandt, en position de meneur de jeu, et le latéral marocain Achraf Hakimi, formé au Real Madrid.

Jolis coups: Dortmund a soudain montré un autre visage. La petite perle anglaise Jadon Sancho a égalisé (1-1, 70e) d'un tir au milieu d'une forêt de joueurs, à la suite d'un corner. Et à la 86e, Brandt a ouvert sur la droite pour Piszczek, qui a délivré un centre parfait sur la tête d'Hakimi (2-1).

Paco Alcacer a conclu sur un contre à la 90e+4.



Par Sophie DEVILLER - © 2019 AFP