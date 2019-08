Pas de round d'observation: privés de nombreux internationaux mobilisés par la Coupe du monde, le champion Toulouse et le finaliste Clermont reprennent le Top 14 par des rendez-vous périlleux face à Bordeaux-Bègles et La Rochelle, samedi et dimanche lors de la 1re journée.

Samedi

(18h00) Racing 92 - Bayonne. Le Racing a tourné une page, celle de son duo d'entraîneurs Laurent Travers-Laurent Labit, avec le départ du second vers le XV de France. Désormais seul maître à bord, le premier est toujours ambitieux mais, privé de trois ouvreurs - François Trinh-Duc blessé en plus de Finn Russell et Ben Volavola, parmi les 10 absents pour cause de Mondial -, il doit repenser son animation offensive. L'occasion est intéressante pour le promu bayonnais, qui voudra éviter le triste record de son prédécesseur Perpignan (15 défaites de rang en entame de championnat) malgré un calendrier compliqué (réception de Clermont puis déplacement au Stade Français).

Castres - Montpellier. Opposés en finale en 2018 puis lors de la journée inaugurale deux mois plus tard, avec à chaque fois une victoire surprise du CO, Castrais et Montpelliérains lancent leur saison par un classique du championnat de France. Après une saison très décevante pour les Tarnais, non qualifiés pour la phase finale, et mitigée pour les Héraultais, éliminés en barrages après un spectaculaire redressement, c'est un nouveau départ pour les deux formations: Mauricio Reggiardo a pris la place de Christophe Urios sur le banc du CO, et Xavier Garbajosa a poussé Vern Cotter hors de celui du MHR.

Agen - Toulon. Avec trois réceptions lors des quatre premières journées, le SUA entame sa saison avec l'impérieuse nécessité d'engranger des points pour la course au maintien. En face, Toulon est privé de nombreux joueurs importants, blessés ou en sélection. Pas question, cependant, de se morfondre: le RCT, seulement 9e la saison dernière, ne veut pas revivre cette galère et entend s'imposer de suite à l'extérieur, ce qui lui avait pris 18 journées lors du précédent exercice.

Lyon - Stade Français. L'intersaison a été mouvementée du côté de la capitale. Le manager Heyneke Meyer a gardé la confiance de son propriétaire Hans-Peter Wild mais l'effectif a été remanié avec le départ de joueurs historiques comme Alexandre Flanquart, Djibril Camara ou Sergio Parisse. Au-delà d'une image à reconquérir, les Stadistes vont devoir assumer leurs hautes ambitions et leurs rêves de phase finale. Ca commence samedi, à Lyon, qui les avait battus deux fois la saison dernière.

Pau - Brive. Ils s'étaient quittés il y a quelques mois à peine. Nicolas Godignon et Brive se retrouvent à Pau, nouveau terrain de jeu de l'ancien joueur et entraîneur des Corréziens. L'occasion pour les Palois de redorer leur blason après une saison compliquée? Pas sûr. Dans l'euphorie de la montée, les Brivistes arrivent le moral gonflé à bloc après leur succès devant Bordeaux-Bègles en amical, avec quatre essais à la clé.

(20h45) Bordeaux-Bègles - Toulouse. Les Bordelais, ambitieux, démarrent par un gros morceau: le Stade toulousain, champion de France en titre. Les Rouge et Noir débarquent en Gironde avec une quinzaine d'internationaux en moins, sans compter les blessures du pilier Dorian Aldegheri, du troisième ligne Louis-Benoît Madaule ou des talonneurs Julien et Guillaume Marchand. L'occasion rêvée pour Christophe Urios, le nouveau manager de l'UBB, de bien débuter.

Dimanche

(16h50) Clermont - La Rochelle. Il y a deux semaines, La Rochelle n'avait fait qu'une bouchée de Clermont (33-17). C'était certes un amical de pré-saison et, les Maritimes, emmenés par un Brock James XXL, avaient terminé fort pour s'imposer. De quoi renforcer les incertitudes concernant l'ASM, privée d'une dizaine d'internationaux (Laidlaw, Yato, Lopez, Fofana, Penaud, Raka, Vahaamahina, Slimani, Iturria) mais aussi de son leader Morgan Parra et de son pilier gauche Etienne Falgoux, convalescents. Les Rochelais, emmenés par leur nouvel entraîneur Ronan O'Gara, venu former un tandem avec le Néo-Zélandais Jono Gibbes, ont une belle occasion de faire tomber la citadelle Marcel-Michelin.

