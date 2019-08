Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le secret de longévité de l'écrivain italien en langue slovène Boris Pahor, déporté par les Nazis, qui fête lundi ses 106 ans, c'est le sucre dans le café, selon le quotidien de Trieste, Primorski Dnevnik.

Le doyen de la littérature mondiale, connu en France pour des ouvrages comme "Pélerin parmi les ombres", déclare à ce journal de la minorité slovène de Trieste, "avoir toujours écouté les besoins de son organisme".

Après son retour des camps nazis de Dachau et Bergen Belsen, Boris Pahor souffrait du foie et a senti le besoin d'aller au soleil. "J'ai soigné mon foie avec le soleil. Le soleil a protégé mon foie des bacilles", a-t-il confié dans une longue interview au journal.

Concernant les boissons et la nourriture, il ne suit pas de prescriptions particulières, mais note que d'aucuns lui ont fait la remarque qu'"il ne pouvait pas être un vrai écrivain slovène" car il n'aime pas le vin.

Le péché mignon de Boris Pahor, c'est le café avec du lait. Jusqu'à il y a peu, il ajoutait trois sachets de sucre à son café, "maintenant seulement la moitié".

"Le matin, j'adore le café pur, évidemment sucré, je mange aussi divers types de fruits et du mil".

Pendant longtemps, sa femme Radoslav s'est occupée de son alimentation, puis un assistant et, ces trois dernières années, Vera sa gouvernante originaire de Bosnie qui lui a fait découvrir des spécialités.

"Par exemple, on mange de la viande. Je n'ai jamais aimé ça et je ne l'achèterais pas si c'était moi. Mais Mme Vera la mélange à d'autres aliments avec un mixer", souligne M. Pahor.

L'écrivain apprécie davantage le riz "je le veux bien cuit" et parmi ses plats préférés, il cite ceux à base de courgettes.

A propos d'informations de presse assurant qu'il pourrait épouser sa gouvernante, il répond: "mais non c'est de la pure invention". La seule chose qu'il voudrait et "ce n'est pas un secret, ce serait de donner la possibilité à Mme Vera qui s'occupe si bien de moi, de toucher une partie de ma retraite".

A sept ans, Boris Pahor assista le 13 juillet 1920 à l'incendie par les fascistes de Narodni Dom, le bâtiment de la communauté slovène. Quelques années plus tard, il s'engagea dans l'armée de libération yougoslave. En 1944, il est arrêté et déporté en Alsace (Natzweiler-Struthof), puis en Allemagne (Dachau et Bergen-Belsen).

La plupart de ses romans puisent leur inspiration dans ces années d'épreuve.

A part "Le Pèlerin parmi les ombres" où il narre son expérience des camps de la mort, il a aussi écrit "Printemps difficile" et "Quand Ulysse revient à Trieste", à propos des difficultés de la minorité slovène de la grande ville du nord-est de l'Italie.



