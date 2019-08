Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les professeurs verront leur salaire annuel augmenter de "300 euros en moyenne en 2020", a annoncé mercredi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avant la rentrée qu'il semble vouloir placer sous le signe de l'apaisement, après la crise du bac survenue fin juin.

Des revalorisations salariales avaient été négociées sous le quinquennat de François Hollande, mais "concrètement, c'est sous ce gouvernement que des augmentations de ce type vont avoir lieu: c'est-à-dire en moyenne 300 euros pour tout le monde (...) en 2020", a promis M. Blanquer sur BFMTV.

Il a également mis en avant d'autres "mesures spécifiques", notamment en réseaux d'éducation prioritaire (REP). Dans ces zones où il est "plus difficile" d'enseigner, "nous passons à une prime de 2.000 euros", contre 1.000 euros l'année dernière. "On passe à 2.000 euros, qui s'ajoutent aux 2.500 euros de primes déjà existants, donc c'est très significatif", a-t-il fait valoir, en expliquant que cette mesure concerne 50.000 professeurs.

Le ministre a appelé mardi lors de sa conférence de rentrée à "tourner la page de la crise du bac", entaché par une grève des correcteurs contre la réforme de l'examen fin juin.

Après une fin d'année sous haute tension, la délicate réforme du bac, qui doit être effective en 2021, continue de cristalliser les oppositions et a été l'occasion pour les syndicats de dépeindre un ministre sourd à leurs revendications. Plusieurs organisations ont d'ores et déjà annoncé le dépôt de préavis de grève en septembre pour d'éventuelles nouvelles actions.



