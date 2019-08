Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

SOS Fantômes: l'OM, resté muet face à Reims (0-2) puis à Nantes (0-0) se cherche une attaque à l'heure de se déplacer à Nice, en pleine forme et regonflé par l'officialisation de son rachat par le Britannique Jim Ratcliffe, pour la 3e journée de L1 mercredi.

SOS Fantômes: l'OM, resté muet face à Reims (0-2) puis à Nantes (0-0) se cherche une attaque à l'heure de se déplacer à Nice, en pleine forme et regonflé par l'officialisation de son rachat par le Britannique Jim Ratcliffe, pour la 3e journée de L1 mercredi.



L'Argentin Dario Benedetto, recrue phare de l'attaque marseillaise (14 M EUR), aurait pu être le premier buteur de l'OM cette saison, mais son penalty raté à la Beaujoire, la semaine passée, est un symbole lourd de sens.

"J?ai été surpris, le ballon est plus léger que ceux auxquels je suis habitué", a-t-il justifié dans les colonnes d?un journal argentin.

Comme en 2015, l'attaque de l'OM n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Surtout, le manque d'animation offensive est loin d'être rassurant, alors que se profile le déplacement à Nice, mercredi en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Un match décalé au milieu de semaine pour cause de sommet du G7 à Biarritz.

"Ce report, ce n?est pas l'idéal. Dix jours entre deux matches, c?est trop long", estime André Villas-Boas qui a dû aménager le temps de ses joueurs pour leur permettre de digérer la déception de Nantes. "Nous avons fait un match contre les U19, vendredi dernier, pour garder le rythme", explique-t-il.

L?entraîneur portugais n?a pas dit si son équipe avait enfin réussi à marquer...

L'échec de Benedetto à Nantes n'inquiète pas André Villas-Boas. "Dario sera prêt après la trêve internationale. Il manque encore de jeu et d?explosivité".

"Nous n?avons pas la vélocité et l'explosivité d?un Ocampos (transféré au FC Séville, ndlr) pour cela, il nous faut attendre le retour de Thauvin", souligne l?entraîneur marseillais, qui pensait récupérer son champion du monde pour le déplacement à Nice.

- Thauvin attendu avec impatience -

Mais ce qu?il a vu lors des dernières séances, notamment celle au Vélodrome devant 3.000 spectateurs dimanche matin, ne l?a pas rassuré. "Il y a une petite possibilité pour Nice, mais je suis plus confiant pour Saint-Etienne (dimanche 1er septembre au Vélodrome, ndlr)".

En attendant, André Villas-Boas estime que son équipe "doit se contenter de faire du basique pour l?attaque". Sera-ce suffisant pour contenir la fougue niçoise, renforcée par le changement d'actionnaire officialisé lundi ? Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, attend encore des renforts.

Face à Marseille, il devra composer avec son groupe tel qu?il est depuis la reprise. Avec la satisfaction de conserver pour l'instant Adrien Tameze. "Adrien, c'est le joueur que j?ai le plus utilisé depuis que je suis ici (37 matches en L1 la saison passée, 2 cet été, ndlr), ça veut tout dire. Qu?il soit encore parmi nous, c?est une bonne chose. Après, la décision, c?est à lui de la prendre", a expliqué l?entraîneur niçois.

Les dirigeants du Spartak Moscou étaient venus à Nice, il y a quelques semaines. Un accord avait été trouvé entre les deux clubs sur un transfert d'environ 10 millions d?euros, mais l?ancien milieu de Valenciennes avait décliné l?offre malgré une très importante revalorisation salariale. Il n?a pas donné suite non plus à la proposition de Bologne. L'Atalante Bergame, toujours en Série A italienne, lui aurait manifesté également de l?intérêt. "S?il partait, il faudrait le remplacer par un joueur aussi fort. A cette période du mercato (clôture le 2 septembre, ndlr), c?est difficile", a ajouté Vieira.

Nice pourra surfer sur la dynamique de sa belle entame de saison. Les "Aiglons" ont fait le plein de points et de confiance. A peu près l'exact inverse de l'OM, finalement.



- © 2019 AFP