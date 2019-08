Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Richard Gasquet, qui arrivait pourtant plein de confiance à Flushing Meadows, a été éliminé d'entrée mardi au deuxième jour de l'US Open, marqué par un terrible bras de fer entre Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev.

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka, dont le trône mondial est en jeu au cours de cette quinzaine, a été très malmenée par la jeune Russe Anna Blinkova (84e), mais elle s'est qualifiée.

Pour Gasquet, le parcours new-yorkais s'est donc arrêté 2h43 après avoir débuté, dans le quasi anonymat du court 11.

Le Français de 33 ans a bien pris un set à son adversaire, mais l'Italien était beaucoup trop solide et s'est imposé 6-4, 6-3, 2-6, 6-2.

"Il joue bien, très bien. Ce n'était pas facile. Il servait vraiment très fort. En coup droit, il peut te mettre très loin de la balle, ce qu'il a fait sur les deux premiers sets", a constaté Gasquet, qui arrivait pourtant à Flushing Meadows fort d'avoir atteint à Cincinnati sa première demi-finale en Masters 1000 depuis 2013.

"J'ai eu beaucoup de balles de break au premier set mais j'ai pris beaucoup d'aces. Il sait jouer il sait monter au filet, il volleye bien...", a-t-il appuyé.

Alizé Cornet (64e) avait bien lancé la journée du clan français en écartant facilement l'Américaine Jessica Pegula (58e), 6-2, 6-3.

"Ca c'est bien passé. Un match en deux sets maîtrisé du début à la fin, avec une bonne présence physique", a commenté la joueuse de 29 ans.

"Je n'avais plus gagné de match en Grand Chelem depuis l'Australie donc ça fait plaisir", a-t-elle ajouté.

La Française retrouvera au prochain tour la Suissesse Belinda Bencic (12e).

- "Gros challenge" -

"Là, il y a un gros challenge qui arrive avec Bencic qui est presque top 10 et qui joue très bien", a relevé Cornet.

Gilles Simon, lui, a mené comme à son habitude un combat de longue haleine, cette fois contre l'Américain Bjorn Fratangelo (117e mondial et bénéficiaire d'une wild card). Il lui a fallu 4h19 pour s'imposer 5-7, 7-5, 7-5, 7-5.

Pendant ce temps, sur le court Louis-Armstrong, se décidait le nom de son prochain adversaire: Tsitsipas (8e) et Rublev (43e) se sont livré un combat de très haute volée, surtout pour un premier tour.

Et c'est le Russe qui s'est qualifié 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 après 3h54 de jeu.

Les deux hommes sont allés au bout de leurs forces. Mais c'est le Grec qui a été le plus diminué par des crampes, dans la jambe droite.

"Moi aussi j'ai eu des débuts de crampes, mais je ne l'ai pas montré", a souligné Rublev.

Dans la 4e manche, Tsitsipas a semblé très handicapé par sa jambe droite, visiblement percluse de crampes. Il a même choisi de prolonger son temps de repos lors d'un changement de côté, quitte à provoquer l'arbitre.

- "Donne-moi un avertissement" -

"Donne moi un avertissement, je m'en fous !" a lancé Tsitsipas au juge de chaise... qui lui a effectivement donné un point de pénalité.

Le N.2 mondial Rafael Nadal ouvrira la session nocturne sur le gigantesque court Arthur-Ashe face à l'Australien John Millman (60e) qui avait fait chuter Roger Federer l'an dernier en 8es de finale.

Les spectateurs du Grandstand pourront eux se délecter d'un duel entre les deux Canadiens attendus au plus haut niveau dans les années à venir: Felix Auger-Aliassime (19e mondial à 19 ans) et Denis Shapovalov (33e à 20 ans).

Le public du court Louis-Armstrong sera lui tenté de rester tard pour assister au show du fantasque australien Nick Kyrgios (30e), programmé en fin de soirée face à l'Américain Steve Johnson (86e).

Les Français, eux, attendent les entrées en lice de Diane Parry et Pauline Parmentier, ainsi que de Jo-Wilfried Tsonga, Benoît Paire, Ugo Humbert, Antoine Hoang et Gaël Monfils.



