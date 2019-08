Richard Gasquet, qui arrivait pourtant plein de confiance à Flushing Meadows, a été éliminé d'entrée mardi au deuxième jour de l'US Open qui a été fatal à quatre joueurs du Top 10 de l'ATP.

Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka, dont le trône mondial est en jeu au cours de cette quinzaine, a été très malmenée par la jeune Russe Anna Blinkova (84e), mais elle s'est qualifiée 6-4, 6-7 (5/7), 6-2.

Au contraire, la lauréate 2017 Sloane Stephens a rendu les armes face à la Russe Anna Kalinskaya, 127e mondiale et issue des qualifications, 6-3, 6-4.

Pour Gasquet, le parcours new-yorkais s'est donc arrêté 2h43 après avoir débuté. Le Français de 33 ans a bien pris un set à son adversaire, mais l'Italien Matteo Berrettini était beaucoup trop solide et s'est imposé 6-4, 6-3, 2-6, 6-2.

"Il joue bien, très bien. Ce n'était pas facile. Il servait vraiment très fort. En coup droit, il peut te mettre très loin de la balle, ce qu'il a fait sur les deux premiers sets", a constaté Gasquet, qui arrivait pourtant à Flushing Meadows fort d'avoir atteint à Cincinnati sa première demi-finale en Masters 1000 depuis 2013.

Jo-Wilfried Tsonga a perdu lui aussi en estimant avoir bien joué: "Je suis déçu, triste, parce que j'ai fait un bon match malgré tout. Je n'ai pas grand chose à me reprocher", a-t-il analysé après son élimination par l'Américain Tennys Sandgren (72e) 1-6, 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/5), 7-5.

- Cornet lance la journée -

Alizé Cornet (64e) avait bien lancé la journée du clan français en écartant facilement l'Américaine Jessica Pegula (58e), 6-2, 6-3. "Je n'avais plus gagné de match en Grand Chelem depuis l'Australie donc ça fait plaisir", a savouré la joueuse de 29 ans.

Si Benoît Paire et Gaël Monfils se sont aisément qualifiés, il en a été autrement de Gilles Simon qui a mené comme à son habitude un combat de longue haleine, cette fois contre l'Américain Bjorn Fratangelo (117e mondial et bénéficiaire d'une wild card). Il lui a fallu 4h19 pour s'imposer 5-7, 7-5, 7-5, 7-5.

Pendant ce temps, sur le court Louis-Armstrong, se décidait le nom de son prochain adversaire: Tsitsipas (8e) et Rublev (43e) se sont livré un combat de très haute volée, surtout pour un premier tour. Et c'est le Russe qui s'est qualifié 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 après 3h54 de jeu.

Les deux hommes sont allés au bout de leurs forces. Mais c'est le Grec qui a été le plus diminué par des crampes, dans la jambe droite. Il a même choisi de prolonger son temps de repos lors d'un changement de côté, quitte à provoquer l'arbitre.

- "Donne moi un avertissement" -

"Donne moi un avertissement, je m'en fous !" a lancé Tsitsipas au juge de chaise... qui lui a effectivement donné un point de pénalité. "Moi aussi j'ai eu des débuts de crampes, mais je ne l'ai pas montré", a souligné Rublev.

Au total, la journée a été fatale à 4 joueurs du Top 10 mondial: Dominic Thiem (4e), affaibli par un virus, Stefanos Tsitsipas (8e), Karen Khachanov (9e) et Roberto Bautista Agut (10e).

Rafael Nadal, lui, n'a pas traîné: le N.2 mondial a écarté sans ménagement (6-3, 6-2, 6-2 en 2h08) l'Australien John Millman (60e) qui avait fait chuter Roger Federer l'an dernier en 8es de finale.

"Les débuts dans un tournoi sont toujours difficiles, alors pour un premier match, c'était bien", s'est satisfait Nadal. "J'ai peut-être fait plus de fautes en coup droit que d'habitude", a-t-il cependant souligné. Il en a commis 19 et 9 autres en revers.

Les spectateurs qui espéraient voir des étincelles entre les deux diamants bruts du tennis canadien Felix Auger-Aliassime (19e mondial à 19 ans) et Denis Shapovalov (33e à 20 ans) sont peut-être ressortis un peu frustrés du Grandstand tant le second a corrigé le premier, 6-1, 6-1, 6-4 en tout juste 1h38. A minuit, le bad boy du tennis Nick Kyrgios ferraillait sur le court Louis-Armstrong face à Steve Johnson.



AFP