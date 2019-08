Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Plus de 2.000 décès pour 3.000 cas, une nouvelle mort en Ouganda voisine: l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RD Congo résiste depuis plus d'un an aux "ripostes" sur le terrain, où le secrétaire général de l'ONU est attendu dimanche.

