Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

En vacances dans le Var, une quinquagénaire avait été tuée par une balle perdue dans une station de lavage à Ollioules au cours d'une guerre de clans entre trafiquants qui avait fait deux autres morts: un mois après, plusieurs suspects ont été arrêtés, dont l'un des meurtriers présumés.

Le parquet de Marseille a annoncé vendredi l'interpellation dans le Var de neuf personnes impliquées "à des degrés divers par les éléments d'enquête, dont l'un des auteurs présumés".

Le dimanche 28 juillet, vers 20H30, deux hommes de 29 et 30 ans, connus des services de police et de la justice, avait été tués par balles dans une station de lavage d'Ollioules, ainsi qu'une touriste de 58 ans, victime collatérale de la fusillade. Son époux avait également été blessé.

Cinq des suspects ont été présentées dans la journée devant un juge et l'un d'eux mis en examen "pour homicides volontaires avec préméditation en bande organisée, tentative d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes", a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Le parquet a requis des placements en détention provisoire. Les quatre autres personnes interpellées mardi ont été relâchées. A l'occasion des perquisitions, 20 kilos de résine de cannabis ont été par ailleurs saisis.

"Les enquêteurs de l'antenne de la police judiciaire de Toulon, saisis des faits, ont rapidement pu déterminer que ce règlement de comptes meurtrier s'inscrivait dans le contexte d'un conflit entre trafiquants varois de stupéfiants", rappelle vendredi dans un communiqué le parquet.

- Marché local de la drogue -

Le couple de quinquagénaires de Vesoul (Haute-Saône), victimes collatérales de la fusillade, venait d'arriver dans la commune, dans leur résidence secondaire. Leurs enfants les avaient rejoints pour trois semaines de vacances. Catherine Santos avait créé une entreprise de retraitement de fromage, à Mailley-Chazelot. Elle avait également été juge consulaire au tribunal de commerce de Vesoul. Son mari est directeur produit d'une entreprise de fabrication de fils d'acier à Conflandey.

Près des corps des deux hommes visés par deux tireurs, les enquêteurs avaient trouvé une sacoche contenant un pistolet automatique 7.65 mm, 200 grammes de résine de cannabis prête à la vente et des espèces. Les deux tireurs recherchés depuis par les enquêteurs étaient lourdement armés, au vu du nombre de douilles retrouvées sur place: 29 étuis de 7.62 mm, un calibre utilisé dans les fusils d'assaut de type Kalachnikov, 15 étuis de calibre 9 mm, tirés par un pistolet automatique ou un pistolet mitrailleur avaient ainsi été découverts.

Arrivés par l'arrière du site, après avoir traversé à pied la petite rivière qui traverse Ollioules, les tireurs n'avaient laissé aucune chance à leurs cibles, qui n'avaient pas eu le temps de prendre la fuite.

Une source proche de l'enquête avait indiqué que cette fusillade était liée à "une guerre entre trois clans qui se disputent le marché local de la drogue", avec pour épicentre la cité Berthe, à La-Seyne-Sur-Mer, d'où étaient originaires les deux hommes abattus et située à 1.500 m à peine des lieux du drame.

La première victime était connue pour des faits de violences et de violences aggravées. La seconde pour des délits liés au trafic de stupéfiants, ce qui lui avait valu une condamnation à 18 mois de prison, en partie couverts par du sursis, en 2017.



