Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le puissant ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, s'est abattu dimanche sur les Bahamas, le Centre national des ouragans américain (NHC) évoquant des "conditions catastrophiques" dans le nord-ouest de l'archipel.

En milieu de journée, l'oeil de l'ouragan se trouvait à une trentaine de kilomètres des îles Abacos, menacées par des pluies torrentielles et des vents dévastateurs de plus de 280 km/h.

"Dorian devient l'ouragan le plus violent de l'histoire moderne dans le nord-ouest des Bahamas" a indiqué le NHC. Il s'agit "d'une situation extrêmement dangereuse", a martelé Ken Graham, son directeur.

Hubert Minnis, Premier ministre de cet archipel de quelques 700 îlots situé entre la Floride, Cuba et Haïti, a appelé la population à se mettre à l'abri aussi rapidement que possible.

"Les gens sont encore traumatisés par l'ouragan Matthew (en 2016) mais c'est encore pire", a expliqué à l'AFP Yasmin Rigby, qui vit à Freeport, à Grand Bahama.

"Les vents commencent à forcir un peu", soulignait de son côté Lucy Worboys, habitante de la capitale Nassau, ajoutant que la population s'inquiétait d'une montée des eaux car "tout est tellement plat aux Bahamas".

Depuis la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a appelé à la plus grande vigilance face à cet ouragan "très très puissant".

- "Très difficile à prédire" -

Après les Bahamas, l'ouragan devrait ensuite se rapprocher de la côte est de la Floride lundi soir et mardi, mais il est difficile de prévoir avec quelle intensité il va frapper le "Sunshine State".

"Beaucoup de mouvement, très difficile à prédire", avait résumé samedi Donald Trump dans un tweet.

"Initialement, il devait frapper directement la Floride", a-t-il rappelé dimanche matin à son arrivée à la Maison Blanche de retour de Camp David. "Il semble désormais qu'il va remonter vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord. La Géorgie et l'Alabama vont aussi être touchés".

"Mais sa course pourrait encore changer", a mis en garde le locataire de la Maison Blanche qui a annulé le voyage qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré l'état d'urgence dans son Etat. "La force et le caractère imprévisible de la tempête nous obligent à nous préparer à tous les scénarios", a-t-il souligné.

L'état d'urgence avait déjà été déclaré en Floride et dans une douzaine de comtés de l'Etat de Géorgie. Cette mesure permet de mieux mobiliser les services publics de l'Etat et de recourir si besoin à l'aide fédérale.

Une évacuation obligatoire a été ordonnée pour les régions côtières des comtés de Palm Beach et Martin, en Floride.

Si une forme de soulagement dominait à Miami, les habitants restaient prudents et la distribution par la ville de sacs de sable pour lutter contre les inondations se poursuivait.

Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a exhorté la population à "rester vigilante".

"Je suis sur mes gardes car cela peut encore évoluer; dans les 12 ou 24 heures avant que l'ouragan n'atteigne la côte, tout peut changer", racontait David Duque, 30 ans. "Je vis en Floride depuis 15 ans, mieux vaut se préparer que d'attendre sans rien faire".

La Floride, principalement constituée d'une péninsule dans le sud-est des Etats-Unis, se trouve chaque année en première ligne lors de la saison des ouragans.

Avec un relief très plat, le littoral est particulièrement menacé par une montée des eaux. Le centre des terres se caractérise également par de faibles altitudes. Pour les habitants, la principale menace est donc les inondations.

Selon un officier coordonnant les secours, 12.000 soldats se trouvent actuellement en Floride en attendant l'arrivée de Dorian.

L'aéroport d'Orlando, où atterrissent les touristes voulant visiter Disney World, prévoit de fermer à partir de 06H00 GMT lundi matin.



