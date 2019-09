L'équipe de France de basket a commencé son Mondial par une victoire sur l'Allemagne, 78 à 74, dimanche à Shenzhen.

Les Bleus ont pris leur revanche sur les Allemands, les derniers à les avoir battus dans un grand tournoi, en 8e de finale de l'Euro-2017.

La France a pris un départ idéal en infligeant d'entrée un 17-0 à des Allemands très maladroits. Ces derniers n'ont jamais pu s'en remettre malgré le rapproché final (-2).

Evan Fournier et Amath M'Baye ont été les deux meilleurs français avec 26 et 21 points. Rudy Gobert a été très présent en défense (5 contres). Les Français joueront leur deuxième match mardi contre une équipe beaucoup plus faible, la Jordanie.



AFP